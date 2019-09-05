Haberler» 3. Sayfa» Haber

Saman yüklü kamyon alev alev yandı

Saman yüklü kamyon alev alev yandıKARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde saman yüklü kamyon seyir halindeyken yandı.

05.09.2019 15:39
Saman yüklü kamyon alev alev yandı
KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde saman yüklü kamyon seyir halindeyken yandı. Araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Yenice ilçesine bağlı Çengeller mevkisinde yaşandı. Hayati A. idaresindeki 67 AA473 plakalı saman yüklü kamyon hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak çevreden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Saman yüklü kamyon alev alev yandı

Karabük, Yenice, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:23   Çengelköy'de faciadan dönüldü...Kamyon şoförünün olay anını gülerek anlatması şaşkınlık yarattı
21:20   Zabıtaya kızan seyyar satıcı intihara kalkıştı
21:15   Köpeğe ateş etti, 18 yaşındaki kuzenini öldürdü
21:15   Park halindeki cip gölete düştü
21:13   Kontrolden çıkan kuru gıda yüklü kamyonet şarampole uçtu
20:56   Uçuruma düşmekten ağaç kurtardı
20:53   Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti