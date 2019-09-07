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Saman yüklü kamyon devrildi

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında saman yüklü kamyon virajı alamayıp yolun orta refüjüne devrildi.

07.09.2019 15:31 Saman yüklü kamyon devrildi
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında saman yüklü kamyon virajı alamayıp yolun orta refüjüne devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kaza Pamukkale İlçesi Cankurtaran Mahallesi Şahin Tepesi Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 42 AAV 721 plakalı saman yüklü kamyon virajı alamayıp kontrolden çıkarak yolun orta refüjüne devrildi. Henüz ismi belirlenemeyen kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve vinç sevk edildi. Bölgeye gelen vinç ile devrilen kamyon çekildi.

Meydana gelen kaza sonrası maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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