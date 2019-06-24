24.06.2019 12:13
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Saman yüklü kamyon devrildi: 7 yaralı

Saman yüklü kamyon devrildi: 7 yaralı

DİYARBAKIR'da saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. Esanbağ mahallesinde, Mehmet Sumak yönetimindeki 63 N 7101 plakalı saman yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, kamyonda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Yola devrilen saman yüklü kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

- Diyarbakır
Kaynak: DHA
Sur , Sabah , Diyarbakır , Güncel

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