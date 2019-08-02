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Saman yüklü kamyon devrildi, alev alan samanlar ormanı yaktı

İzmir'in Buca ilçesinde, saman yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

02.08.2019 18:38 Saman yüklü kamyon devrildi, alev alan samanlar ormanı yaktı
İzmir'in Buca ilçesinde, saman yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın 5 helikopter ve 8 arazöz ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Buca ilçesindeki ormanlık alanda çıktı. Saat 17.00 sularında, İzmir çevre yolu Bornova istikametinde seyreden saman yüklü bir kamyonun devrilmesiyle samanlar alev aldı. Aracın devrildiği yerin ormana yakın olması sebebiyle alevler yolun kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı. Dumanları gören sürücüler, hemen durumu itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler yangına; 5 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale etti. Havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

İzmir, Buca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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