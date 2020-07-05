Saman yüklü kamyon küle döndü

Saman yüklü kamyon küle döndüAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde enerji nakil hattıyla temas eden saman yüklü kamyon, bir anda alev aldı.

05.07.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:33
Saman yüklü kamyon küle döndü
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde enerji nakil hattıyla temas eden saman yüklü kamyon, bir anda alev aldı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Döşemealtı'na bağlı Kovanlık Manallesi'nde Selahattin D.'nin kullandığı saman balyası yüklü kamyon, enerji nakil hattının altından geçerken üzerindeki samanlar tellere temas etti. Kısa devre nedeniyle samanlar bir anda alev aldı. Alevlerin sarması sonucu kamyon kullanılamaz hale geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Saman yüklü kamyon küle döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Döşemealtı, Antalya, Güncel, Haber
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