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Saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldı

Saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldıMERSİN'in Tarsus ilçesinde, saman yüklü kamyon alev aldı.

25.09.2019 20:29
Saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, saman yüklü kamyon alev aldı. Kamyondaki 5 kişi yangından yara almadan kurtuldu.
Tarsus ilçe merkezine hareket halindeki Emre Bobuşoğlu yönetimindeki 33 PM 465 plakalı saman yüklü kamyon, Alifakı Mahallesi yolunda kasa bölümünden alev aldı. Kasadan yükselen alevleri fark eden sürücü kamyonu durdurup diğer 4 çalışan ile birlikte yangına müdahale etti. Kısa sürede alevler tüm saman balyalarını sardı. Sürücüyle çalışanlar samanları yola sererek söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yoğun çalışma sonucu söndürülen yangının sigara izmaritinden kaynaklı çıktığı iddia edilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldı

CHP Parti Meclisi, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

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