08.07.2019 17:29
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Saman yüklü kamyon yangında kül oldu

Saman yüklü kamyon yangında kül olduÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kamyon saman yüklendiği sırada alev aldı.

Saman yüklü kamyon yangında kül oldu
ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kamyon saman yüklendiği sırada alev aldı. Alev topuna dönen kamyon ve samanlar kül oldu.
Olay, ilçeye bağlı Tuğcu Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, misafirhane yakınlarında saman yüklenen kamyon, samanların elektrik tellerine temas etmesi sonucu alev aldı.
Köylünün müdahale ettiği yangın söndürülemeyince Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının yakınlarda bulunan evlere sıçramaması için iş makineleriyle kamyonu başka bir alana çekti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yangında kamyon ve samanlar tamamen kül oldu.
Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. Saman yüklü kamyon yangında kül oldu
Kaynak: İHA
Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

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