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Saman yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu görüntülendi

Karabük'te, saman balyaları yüklü kamyonun trafikte tehlikeli şekilde ilerlemesi diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

23.07.2019 18:49 Saman yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu görüntülendi
Karabük'te, saman balyaları yüklü kamyonun trafikte tehlikeli şekilde ilerlemesi diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'ten Bartın istikametine seyreden haddinden fazla saman yüklenmiş kamyonun trafikte ilerlemesi tehlike oluşturdu.
Tek şeritli yola zor sığdığı görülen kamyona haddinden fazla yüklenen ve üzeri iyi kapatılmadığı için de zaman zaman yola dökülen samanlar, diğer sürücülere zor anlar yaşattı.
Kamyonun her an adeta devrilecek gibi durması ve geçtiği tünellere zor sığması da trafikteki diğer sürücüleri tedirgin etti.
Kamyonun tehlikeli yolculuğu ise bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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