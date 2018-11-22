Saman Yüklü Tır'dan 45 Bin Paket Kaçak Sigara

Saman yüklü TIR'dan 45 bin paket kaçak sigara Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde düzenlenen operasyonda Şırnak
'tan gelen saman yüklü TIR'da polis ekipleri, piyasa değeri 500 bin TL olan 45 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri bir ihbar üzerine Ankara
yönünden İnegöl'e giriş istikametindeki Rehber Asayiş Uygulama noktasında Ramazan Bağlan idaresindeki 33 CSB 98 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'a öncülük yaptığı öğrenilen ve içerisinde Mehmet Kösen ve İsmail Tokak'ın yer aldığı 33 AGB 388 plakalı özel otomobil de durduruldu. Ekipler tarafından TIR, Gemlik
'te bulunan Gümrük Müdürlüğünde ki X-RAY cihazına sokuldu. X-RAY cihazında çekilen görüntüler ile birlikte TIR'da bulunan özel bir bölmedeki yaklaşık 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Maddi değeri yaklaşık 600 bin TL olduğu öğrenilen kaçak sigaraların Şırnak'tan yüklenip Bursa'ya götürüldüğü öğrenildi.
Şırnak,İnegöl
22 Kasım 2018 Perşembe 10:44