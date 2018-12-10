Samana Gizlenmiş Esrarı Narkotik Köpeği Buldu

Denizli
'deki uyuşturucu operasyonunda saman balyası içerisine gizlenmiş esrar, jandarma narkotik köpeği Evlat tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik Merkezefendi
ilçesinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.
Jandarma narkotik köpeği Evlat'ın da katıldığı aramada saman balyalarının içerisine gizlenmiş 1 kilo 350 gram esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma,Narkotik
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:48