Samancı ve Yaşar'dan Mahalle Ziyaretleri

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı
ve Cumhur İttifakı Beyşehir
Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar
, yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Akçabelen
, Kayabaşı
, Adaköy
, Yeşildağ
, Dumanlı, Gölyaka
ve Kurucuova
mahallesi sakinleriyle biraraya geldi.
Samancı, yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek istedi.
Yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Samancı, "31 Mart akşamı tüm dünyanın gözü Türkiye
'de yapılan seçimlerde olacak. Bu seçimler oldukça ehemmiyetli. Bu seçimler sadece belediye başkanı ve meclis üyelerinin seçildiği bir seçim olmayacak, vereceğiniz oylar devletimizin ve milletimizin bekasına da vereceğiniz bir oy olacaktır." diye konuştu.
Cumhur İttifakı'nın, milletin birliği, beraberliği, kardeşliği ve 15 Temmuz gecesinde verilen mücadeleden ortaya çıktığını anlatan Samancı, "O yüzden bu mücadelenin devamı için 31 Mart'ta inşallah bu ittifaka mührünüzü basacaksınız." dedi.
Belediye Başkan adayı Yaşar da 31 Mart'ta kazananın hizmet siyaseti olacağına inandığını söyledi.
2023 Türkiyesi'ne hazır bir Beyşehir'i oluşturmak için yola çıktıklarının altını çizen Yaşar, şöyle devam etti:
"Tarihi, kültürü, coğrafyası ve doğal güzellikleri ile Sultan Alaaddin Keykubat
'ın 'cennet ya burasıdır, ya da buranın altındadır' sözüne mazhar olmuş Beyşehir ve bu güzel ilçemizin güzel insanları için hizmet aşkıyla yola çıktık. Sizlere seçim beyannamemizle geldik. 5 yıl içerisinde ilçemizde gerçekleştireceğimiz projelerimizi açıklıyoruz. Beyşehirimizi geçmişiyle barışık ve geleceği kucaklayarak hizmetlere kavuşturmak amacındayız."
Beyşehir, Güncel
Kaynak: AA