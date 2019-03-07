Samandağ-Arsuz Sahil Yolu Sözleşmesi İmzalandı

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HATAY(AA) – Hatay'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayacak olan sahil yolunun yapım sözleşmesi imzalandı.Hatay Valiliği Abdurrahman Melek toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde bir konuşma yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, ihalenin 67 milyon 989 bin TL'ye mal olacağını söyledi.Sahil yolunun sadece Samandağ ile Arsuz ilçelerini birleştiren bir kara yolu olmadığını, aynı zamanda turizmi canlandırma anlamında yapılacak çalışmaların esasını oluşturacağını belirten Doğan, şunları kaydetti:"Bir an önce bu yolu yapıp ve sezona da yetiştirmek istiyoruz. Sözleşmenin hemen ardından yer teslimi yapacağız. Bu çalışma için 210 gün süre verdik, inşallah 29 Ekim'e yetiştirirler. Buraya sadece yol yapmıyoruz, 20 metre genişliğinde, 26 kilometre gidiş, 26 kilometre geliş toplamda 52 kilometre bisiklet yolu yapıyoruz. Bu yol Türkiye'nin en uzun kulvarı olacak diye biliyorum. Bisiklet yolunu ayırdık, bu anlamda o yolun da ciddi manada bir maliyeti oldu."İhale sözleşmesi, Doğan ve firma yetkilileri tarafından imzalandı.