Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz Oldu

Hatay
'da resmi olmayan sonuçlara göre Samandağ
Belediye Başkanlığına CHP
'li Refik Eryılmaz
seçildi.
CHP'li Belediye Başkanı Mithat Nehir
'in yeniden aday gösterilmediği Samandağ'da 24. Dönem Hatay Milletvekili
Refik Eryılmaz, CHP'den aday gösterildi. Eryılmaz, seçimlerde yüzde 63,24 oy oranı ile Samandağ Belediye Başkanlığı'na getirildi.
Refik Eryılmaz, 41 bin 422 oy alırken, DSP Adayı Yusuf Ziya Kuzu
17 bin 284 oyla ikinci, AK Parti
Adayı Mehmet Süt
4 bin 558 oyla üçüncü ve İYİ Parti
Adayı Seyran Miçooğulları
2 bin 47 oyla dördüncü oldu.
Refik Eryılmaz, 10 Mayıs
1964'te Hatay Samandağ'da doğdu. Avukat; İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun oldu.1998 yılından itibaren Hatay'da serbest avukat olarak çalıştı.
Çok iyi düzeyde Arapça, orta düzeyde İngilizce bilen Eryılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır. - HATAY
Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay, Samandağ, Politika
Kaynak: İHA