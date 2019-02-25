25 Şubat 2019, 15:57
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Samandağ Belediyesi 39. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başlıyor

Samandağ Belediyesi 39. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başlıyor

Samandağ belediyesi yeni dönem "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi"nin tarihleri belli oldu.

Samandağ Belediyesi ve KOSGEB Hatay İl Müdürlüğü işbirliği ile 2019 yılı Mart ayı "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" 18- 21 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

Eğitimler, Samandağ Belediyesi Hizmet binasında bulunan Toplantı Salonunda yapılacak olup toplam 4 gün sürecek.Eğitime katılmak isteyen vatandaşların e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada; " Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde bugüne kadar 39 tane Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmiş olup toplamda 1200 kişiye yakın girişimciye sertifika verdik. Mart ayında gerçekleştireceğimiz eğitim 18-21 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olup e-devlet üzerinden eğitim başvuruları yakında başlayacak. Eğitim başvuruları başlangıç tarihinden 5 gün önce kapanacağından vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için başvuru tarihleri belirlenir belirlenmez erken başvuru yapmaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

21 Mart, Samandağ, Güncel
Kaynak: Bültenler