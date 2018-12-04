Samandağ Belediyesi Fen İşleri Ekiplerinden Akşam Mesaisi

Geçtiğimiz günlerde Samandağ Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından çarşı merkezinde beton asfalt çalışması dün akşam saatlerine kadar sürdü.

SamandağBelediye Başkanı Mithat Nehir ,Samandağ'ın her geçen gün büyürken hizmet beklentilerinin de arttığını ifade ederek, "İlçemiz büyüyüp, geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımızda genişliyor. Ekiplerimiz gece gündüz çalışarak hizmette mesai kavramının olmadığını gösteriyor. Gece gündüz ,haftaiçi ,haftasonu demeden insan odaklı hizmet anlayışıyla hayata geçirdiğimiz hizmetlervesürdürmekte olduğumuz çalışmalar Samandağ'ımızıngeleceğine yapılan yatırımlardır" dedi.

Başkan Nehir konuşmasının devamında: "Atatürk Mahallesi'nde Hıdır bey Caddesi ile Ortaokul Caddesi'ni birbirine bağlayan Altıok Sokak'ta dün akşama kadar süren çalışmalar ile yolumuzun beton asfalt çalışmasını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Altı ok Sokak'ta vatandaşlarımızın daha rahat ve daha güvenli ulaşım sağlamaları, mevsimsel koşullarda mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarımızı tamamladık. Korutürk caddesinde(Güneypark hastanesi yolu) beton asfalt çalışması , Hükümetkonağının arkasında beton asfalt çalışması, ilçemizin farklı noktalarında yol yapım,bakım,onarım çalışmaları devam ediyor. Daha yaşanabilir bir Samandağ için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.