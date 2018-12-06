Samandağ Belediyesi İpek Köyünde Yeni Dönem İpek Dokuma Kursu

Samandağ Belediyesi İpek Köyünde yeni dönem ipek dokuma kursu başladı.

Kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaat olan İpekçilik mesleğinin canlandırılması ve kadın istihdamının arttırılarak ev eksenli üretimin desteklenmesine yönelik hayata geçirilen ipek köyünde yeni dönem kurs ile kursiyer kadınlara ipek ve pamuk dokuma ile ilgili dersler verilmeye başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Samandağ Belediyesine SODEM Sosyal Belediyecilik Ödülü kazandıran projenin devamı niteliğinde olan bu eğitimlerle Samandağlı kadınların ev ekonomisine katkı yapması Samandağ'ın kültürel mirası olan ipek böcekçiliğinin canlandırılarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in yaptığı açıklamada; "Sosyal Belediyecilik anlamında hayata geçirdiğimiz ipek köyünde eğitimlerimiz istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bu eğitimlerle bu mesleği öğrenmek ve bu meslekten ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen Samandağlı kadınların önündeki engelleri kaldırıyoruz. Eğitimlerimiz 26 Kasım Pazartesi günü başlayarak 25 Aralık 2018 Salı günü bitecek olup hafta içi her gün saat 08.30 ile 13.20 arasında devam edecek. Toplam 1 ay sürecek olan kurstan sonra elde edilen kaynağın bir kısmı kursiyerlerimize hibe edilecektir.

Samandağ Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yapılan bu kursun amaçlarından biri, 1 aylık süre içinde kursiyerlerin el becerilerini geliştirerek bu işi hızlı bir şekilde yapmalarını sağlamaktır. Kursumuz ön eğitim niteliğinde olup daha sonra İşkur işbirliği ile devam edecektir. " ifadelerine yer verdi.