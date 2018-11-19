Samandağ Belediyesi İşaret Dili Kursu Başvuruları Başladı

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde, Sosyal Belediyecilik kapsamında çalışmalarını gerçekleştiren Samandağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, engelli vatandaşlar ile aradaki engelleri kaldırmak amacı ile işaret dili kursunun başvuruları başladı.

Samandağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Fikret Özçelik tarafından yapılan açıklamada işaret dili kursunun Atatürk Mahallesi Çok amaçlı Salon'da yapılacağı ve vatandaşların başvuru için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiğini belirtti.

Özçelik açıklamasında; " Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in öncülüğünde Sosyal Belediyecilik kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelli vatandaşlarımız ile aramızdaki engelleri kaldırmak için işaret dili kursumuzun başvuruları bugün itibarı ile başladı. Geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos ayında açtığımız işaret dili kursunu bitiren 77 Samandağlı vatandaşımız sertifikalarını Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in elinden almışlardı. Yoğun talep üzerine işaret dili kursumuzun ikincisini açıyoruz. Başvuru için vatandaşlarımızın belediyemize gelerek Kültür ve Sosyal İler Müdürlüğünde form doldurarak kayıt yaptırmaları gerekiyor. Halkımız ile el ele Engelleri hep birlikte kaldırıyoruz." İfadelerine yer verdi.