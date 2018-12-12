Samandağ Belediyesi Kreş Ve Gündüz Bakımevi'nde Yerli Malı Haftası

Daha küçük yaşta miniklere yerli malların kullanımının önemi aşılanarak 18 Aralık Salı gün yapılacak Yerli Malı kutlama etkinliği ile de yerli malların kullanımı ile ilgili bilinç pekiştirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız; " Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in öncülüğünde kurulan Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde Yerli Malı Haftası kapsamında miniklerimize yerli malların tüketimi, tutumlu olma ve paylaşma ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 18 Aralık Salı günü gerçekleştireceğimiz Yerli Malı Kutlama etkinliğimiz ile de bu bilinci pekiştireceğiz. Daha Aydınlık bir gelecek ve daha duyarlı bireyler yetiştirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.