Samandağ Belediyesi Kreş Ve Gündüz Bakımevinde Öğretmenler Günü Kutlandı

Kreşteki öğretmenler ile görüşen Özçelik, görev yapan öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.

Öğretmenlerin çok büyük emek ve fedakarlık gerektiren kutsal bir mesleği icra ettiklerini belirten Samandağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fikret Özçelik yaptığı açıklamada; " 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in öncülüğünde kurulan Samandağ Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde görev yapmakta olan değerli öğretmen arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yeni nesil çocuklarımızın daha eğitimli, daha başarılı, daha saygın bireyler olarak yetişmesinde emek harcayan bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimize rahmet diliyor, görevini sürdürmekte olan değerli öğretmenlerimizin de Öğretmenler Gününü kutluyorum. " İfadelerine yer verdi.