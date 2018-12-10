Samandağ Belediyesi'nde 2018 Yılının Son Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başladı

Samandağ Belediyesi ve KOSGEB İl Müdürlüğü işbirliği ile 2018 yılının son Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başladı.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde gerçekleşen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 30 girişimci adayın katılımıyla 10- 11- 12- 13 Aralık tarihleri olmak üzere 4 gün sürecek. Eğitimler Kobi Danışmanı ve Girişimcilik eğitmeni Tansel Öter tarafından verilecek.

Kobi Danışmanı ve Girişimcilik Eğitmeni Tansel Öter yaptığı açıklamada; " Samandağ Belediye Başkanı sayın Mithat Nehir'in öncülüğünde eğitimler veriliyor. Eğitimin amacı, Samandağ'da yeni iş kuracak olan yeni girişimcilerin iş kurma sürecinde KOSGEB'den destek almalarını, yani işletmelerini ayakta tutmalarını sağlamak, girişimciliği desteklemek. Bu anlamda Samandağ Belediye Başkanı sayın Mithat Nehir'e teşekkür ediyoruz. Çünkü, girişimciliğin geliştirilmesi, girişimcilik kursları ve diğer kurslar konusunda gerçekten duyarlı bir ekibe sahip. Aynı zamanda Samandağ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Kahlıoğulları'na da bu çalışmaları için teşekkür ediyorum.

Samandağ'da yaklaşık 1200'den fazla kişi girişimcilik sertifikası sahibi oldu. Bu sertifikalar ile yaklaşık 200'e yakın işletme KOSGEB'den destek aldı. Yani şu anlama geliyor ki, 50 bin TL hibe ve 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteğini yarısını bile almış olsalar 200'eyakın işletme milyonlarca TL'lik bir KOSGEB desteği anlamına geliyor. Yani eğitimin karşılığında gelen bu ekonomik destek Samandağ'ın kalkınmasında katkıda bulunuyor.Hem bu anlamda hem de sosyalleşmemiz anlamında önemli, bir araya getiriyor sonuçta bu eğitimler bizi, 30 kişi bir arada 4 günü birlikte geçiriyoruz. Bu arada dertlerimizi paylaşıyoruz, deneyimlerimizi paylaşıyoruz, kuracağımız işin ne olacağı, nasıl işimizi geliştirebileceğimize dair herkes deneyimlerinden bahsediyor. Bu anlamda bu eğitimler yine Samandağ için faydalı. " dedi.

Samandağ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Kahlıoğulları tarafından yapılan açıklamada; " Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir, ilçe insanının daha iyi şartlarda yaşaması ve daha müreffeh bir yaşam sürmesi için bu eğitimleri desteklemekle birlikte bu eğitimler ile Samandağ'da 1200 kişiye sertifika verildi.

Her fırsatta Sosyal Belediyecilik anlamında çok önemli çalışmalara imza atan Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in öncülüğünde önümüzdeki dönemlerde de çok daha ciddi boyutlarda bu çalışmaları sürdüreceğiz. İnşallah güzel, başarılı bir eğitimi hep beraber tamamlarız. Hepinize başarılar diliyorum" İfadelerine yer verdi.