24.06.2019 11:03
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Samandağ Belediyesi'nden ücretsiz basketbol kursu

Samandağ Belediyesi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediye tarafından ücretsiz basketbol kursu açılıyor.

Hatay 'ın Samandağ ilçesinde belediye tarafından ücretsiz basketbol kursu açılıyor.

30 Haziran 2019 Pazar günü başlayacak ve 2 ay sürecek olan ücretsiz basketbol kursu, 25 Ağustos 2019 Pazar günü sona erecek.

10-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik kursa kayıt yaptırmak isteyenlerin Samandağ Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapmaları gerekiyor.

Samandağ Spor Salonunda başlayacak olan ücretsiz basketbol kursu beden eğitimi öğretmenleri Derya Can Çatal ve Orhan Kurtdere tarafından verilecek. - HATAY
Kaynak: İHA
Hatay , Samandağ , basketbol , Spor

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