Samandağ Belediyesi Tarafından İşaret Dili Eğitimi Başladı

Samandağlı gençler tarafından yoğun ilgi gören ve 24 Kasım 2018 tarihinde başlayan eğitimin 14 Nisan 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Hafta sonu gerçekleşen eğitimlerde 2 grup bulunmakla birlikte, eğitimler sabah grubunda 24, öğleden sonraki grupta ise 32 kursiyer ile sürdürülüyor. Eğitimler, İşaret Dili Eğitmeni Leyla Demir tarafından Atatürk Mahallesi Çok Amaçlı Salon'da verilmektedir.

İşaret Dili Eğitmeni Leyla Demir tarafından yapılan açıklamada; " İşaret dili, işitme engellilere günlük hayatta yardımcı olabilmek için ortaya çıkan bir dildir.Bu eğitimler ile amacımız işitme engelli bireyleri anlamak ve onlarla iletişim kurmaktır.Samandağ Belediye Başkanı sayın Mithat Nehir'in öncülüğünde gerçekleştirilen bu eğitim ile engelli bireyleri anlayarak onların hayatlarına dokunma fırsatı yakalıyoruz, bu çok önemli. Bu değerli çalışmaları için Samandağ Belediye Başkanı sayın Mithat Nehir'e teşekkür ediyorum. " dedi.

Açıklamasının devamında işaret dili eğitimi ile ilgi bilgi veren demir; " Eğitimlerimiz hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri devam ediyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grubumuz var. Sabah grubumuzda 24, öğleden sonraki grubumuzda ise 32 kursiyerimiz mevcut. Sabah grubumuz saat 9:00 ile 11:30 saatleri arasında, öğleden sonraki grubumuz ise saat 13:00 ile 15:30 arasında eğitim görmektedir. İşaret dili kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlerimiz sertifika almaya hak kazanacaktır." İfadelerine yer verdi.