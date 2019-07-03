03.07.2019 14:56
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Samandağ Belediyesi ücretsiz basketbol kursu başladı

Samandağ Belediyesi ücretsiz basketbol kursu başladı

Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz Basketbol Kursu 30 Haziran 2019 Pazar günü saat 09:00'da başladı.

Samandağlı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Basketbol Kursunda 10-16 yaşları arasında 60 kursiyer,kursa başladı.

Çocukları ve gençleri spora özendirerek daha sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla Samandağ Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Basketbol Kursunda aileler tribünlerdeki koltuklardan çocuklarını izlediler.

Samandağ Kapalı Spor Salonunda, Beden Eğitimi öğretmenleri Derya Can Çatal ve Orhan Kurtdere tarafından verilen Basketbol Kursu her hafta Pazar günü, 09:00 – 12:00 saatleri arasında yapılacak olup toplam 2 ay sürecek.

Kaynak: Bültenler
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