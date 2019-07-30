Samandağ Belediyesi ücretsiz yüzme kursu başladı

Samandağ Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik düzenlenen yüzme kursu ile ilgili yapılan açıklamada, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine sağladığı katkıya vurgu yapılarak yüzme kursunun 1 ay sürdürüleceği belirtildi.

Toplam 720 öğrencinin katıldığı Yüzme kursu Artemis Aqua Park yüzme havuzunda gerçekleşmekte olup 3 grup halinde sürdürülüyor. Gruplar Mahallelere göre Pazartesi-Çarşamba, Salı Perşembe ve Cuma Cumartesi olacak şekilde belirlenmiş olup 3 grup halinde eğitimleri gerçekleşecek.

Öğrencilere, Samandağ Belediyesi önünden kaldırılan araçlar ile kurs yerlerine kadar ücretsiz ulaşım sağlanıyor. Bu yüzme kursu ile denizde sıkça görülen boğulma olaylarına karşı, çocukların kendi kendilerine yetebilecek seviyede yüzmelerini öğretmek hedefleniyor.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, yaptığı açıklamada; " Belediyemiz bünyesinde yaz tatili boyunca çocuklarımızın bu tatili iyi değerlendirebilmesi adına yüzme kursumuzu açtık. Samandağ Belediyesi olarak şu anda 720 öğrencimize taşıması dahil olmak üzere ücretsiz yüzme kursu veriyoruz. 10 tane hoca, 4 tane de cankurtaran eşliğinde yüzme kursumuz devam ediyor.

Tabi çocuklarımızın yaz tatilinde dinlenebilmesi, stres atabilmesi ve gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bu kursu düzenlemeye karar verdik. Önümüzdeki yıllarda da kursumuz devam edecek.Buna benzer sosyal etkinliklerimizi genişletmek istiyoruz. Kültürel ve sosyal etkinliklerimiz de devam edecek.

Çocuklarımızı izlemek üzere, nasıl bir çalışma içinde olduğumuzu görmek üzere çocuklarımızı ziyaret ettik. Hocalarımızla görüştük ve öğrencilerimizi dinledik. Bir sıkıntı yok. Kendilerine kolay gelsin diyor, velilerimize hayırlı olsun diyorum. " ifadelerine yer verdi.

Yüzme Antrenörü Emrullah Sever yaptığı açıklamada; "Şu an Samandağ Belediyesi'nin kursiyerleri bizimle. Kursumuz 3 seansta gerçekleşiyor. Her seans 250 çocuk olma üzere toplam 750 kursiyerimiz var.Amacımız öncelikle çocuklarımızın kendilerini kurtaracak seviyede yüzme öğrenmelerini sağlamak, sonraki süreçte öğrencilerimiz kendilerini geliştirerek ülkemize yüzücü kazandırmak istiyoruz. Çünkü yüzme sektörü çok ayrı bir sektör. Yüzme en önemli sporlardan bir tanesi. Burada yaklaşık 10 -11 hocamız ile birlikte çocuklara yüzme öğretiyoruz. Bu hocalarımız da stil bilen, kademesi olan, yüzme antrenörlüğünden gelmiş insanlar. Bütün öğrencilerimize yüzmeyi öğretmek istiyoruz. Buradaki asıl amacımız çocuklara yüzme öğretmek ve sağlıklı gelişimlerini sağlamak. Daha sonraki süreçte ise çocuklardan sporcu yetiştirip, kulüp bazında ülkemize güzel başarılar getirmektir. " dedi.

Kursa katılan öğrenciler ve velileri duydukları memnuniyeti dile getirerek Samandağ Belediyesine bu hizmetinden dolayı teşekkür ettiler.