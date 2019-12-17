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Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerinde denetimler gerçekleştirdiler

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, gerekli denetimler gerçekleştirilerek, sağlık açısından tehlike arz eden ürünler toplandı.

17.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:09Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerinde denetimler gerçekleştirdiler

Geçtiğimiz günlerde şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından, Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri ve okullara yakın marketlerde sağlık açısından tehlike arz eden ürünler bulunup bulunmadığı konusunda denetimler gerçekleştirerek, işletme sahiplerine gerekli uyarılar yapıldı.

Ülke genelinde okul kantinlerinde bu tür zararlı ve tehlikeli ürünler ile ilgili denetimler sıklaştırıldı.

Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada; " Kaybettiğimiz iki çocuğumuz için de çok üzgünüz. Çocuklarımızın sağlığı ve böylesi üzücü olayların bir daha yaşanmaması için Zabıta ekiplerimiz ilçe genelinde bulunan okul kantinleri ve okullara yakın marketlerde sağlık açısından tehlikeli ve zararlı ürünler ile ilgili sıkı bir denetim gerçekleştirdiler. Velilerimizin çocuklara bu konuda gerekli uyarmaları yapmalarını ve bütün işletme sahiplerinin bu konuda hassasiyet göstermelerini arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürünler tüketmeleri için denetimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.


Zabıta Müdürlüğü, Samandağ, Zabıta, Güncel

Kaynak: Bültenler

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