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Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri yeni yıl öncesi pastaneleri denetledi

Samandağ Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni yılın yaklaşması ile unlu mamul üretimini yapan fırın ve pastanelerde denetimlere başladılar.

11.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:31Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri yeni yıl öncesi pastaneleri denetledi

ekipleri tarafından yapılan denetimlerde işyeri ruhsatı, hijyen ve ekmek gramajları denetlendi. Denetimlerde fırınların büyük çoğunluğunun hijyen kurallarına uyduğu tespit edildi. Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan fırınlar ise ekipler tarafından uyarıldı.

Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada; " Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamda üretilen unlu mamulleri tüketmelerini sağlamak amacıyla ilçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren fırın ve pastanelerde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın hijyenik ortamlarda üretilmiş sağlıklı ürünler tüketmelerini sağlamak amacıyla denetimlerimizi sürdüreceğiz."İfadelerine yer verdi.


Samandağ, Zabıta, Güncel

Kaynak: Bültenler

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