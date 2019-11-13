Haberler » Güncel » Samandağ Belediyesinden öğrencilere tatil hediyesi - Haber

Samandağ Belediyesinden öğrencilere tatil hediyesi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediyenin ara tatil için düzenlediği etkinlikte, Hatay Yenigün Tiyatro Topluluğu, "Yağmurun Tanıklığı" adlı çocuk oyununu sahneleyecek.

13.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:31Samandağ Belediyesinden öğrencilere tatil hediyesi
'ın ilçesinde belediyenin ara tatil için düzenlediği etkinlikte, Hatay Yenigün Tiyatro Topluluğu, "Yağmurun Tanıklığı" adlı çocuk oyununu sahneleyecek.

17 Kasım 2019 Pazar günü saat: 14.00 de Yeni Çarşı Konferans Salonu'ndaki etkinlikte tiyatronun yanı sıra palyaço gösterisi, müzik ve şiir dinletisi sunulacak.

Hatay Yenigün Tiyatro Topluluğu Yönetmeni Yusuf Recepoğlu yaptığı açıklamada, "Çocukların her şeyi oyunla ve eğlence ile öğrenmelerini istiyoruz. Bu çocukların algısı için önemli, bu nedenle gösterimizde Hatay'ın tanınan deneyimli palyaçosu İpek Başçeken Sarı gösterimizde çocukları eğlendirip türlü hediyeler sunacak. Aynı zamanda 'Antakya Anatolia Müzik evi eşsiz ekibi ile gösterimize renk katıp, unutulmaz bir müzik dinletisi sunacak" dedi.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Tiyatronun çocuklara sunduğu hayatı keşfetme ve öğrenme olanağının yanı sıra sorumluluk ruhunu ve ekip çalışmasını pekiştirmek amacıyla çocukların ara tatillerinde 'ilk tatil hediyesi bizden olsun' diyerek bu etkinliğin düzenledik. Tiyatro gösterimine çocukların aileleri ile birlikte katılmaları önemle rica olunur. Tiyatro gösterimiz ücretsiz olup bütün halkımız davetlidir" denildi. - HATAY

Samandağ, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:00 Şehit öğrenciler için hatim ve mevlit
18:00 Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği/Ek fotoğraflar
18:00 ESENLER'DE BANKA SOYGUNU VE SONRASINDA YAŞANAN SICAK ANLAR KAMERADA (1)
18:00 Günün özeti
18:00 Dışişleri Bakanlığı: "Filistin'de yaşanan trajediye artık gözlerini kapatmamalı"
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:01:24