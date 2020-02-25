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Samandağ'da 35 yıldır temizlenmeyen Kanal'da temizlik çalışmaları başladı

Samandağ Mahallesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Deniz Mahallesinde kötü koku ve görüntü kirliliğine sebep olan yaklaşık 35 yıldır temizlenmeyen kanalda temizlik çalışmalarına başlandı.

25.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:22Samandağ'da 35 yıldır temizlenmeyen Kanal'da temizlik çalışmaları başladı

Halk arasında Gaversin Deresi olarak bilinen ve yaklaşık 35 yıldır temizlenmeyen, sivri sinek üreme alanı haline gelmiş kanalda Belediyesi Fen İşleri ekipleri temizlik çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

Kanala yakın oturan mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz'a teşekkür ettiler.

Mahalle sakinlerinden Ziraat Bankası emekli personeli Metin Özen, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; " Benim bağım bahçem burada. Devlet Su İşleri tarafından bu kanal açıldı açılalı buraya hiç el atılmadı, burası hep görmezden gelindi. Bu derenin temizlenmesiyle ilgili defalarca mahalle sakini arkadaşlarla imza topladık, anacak yine buraya hiçbir çalışma yapılmadı. Belediye Başkanımız Refik bey seçildiği günden bugüne temizlik konusunda, park ve yeşil alan konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Refik Başkanımızı milletvekilliği döneminden tanırım, kendisinin ne tür karaktere sahip, nasıl vatanını seven biri olduğunu ve Samandağ'ın gelişmesi için yaptığı çalışmaları çok iyi biliyorum. Allah kendisinden razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin.

Çöplük kara sineği getirir, sivrisineği getirir, bu dere evimizde, balkonumuzda oturamayacak derecede sivrisinek üremesine sebep oluyor. Bu çalışmalar için Belediye Başkanımız Sn. Refik Eryılmaz'a ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. " ifadelerine yer verdi.


Refik Eryılmaz, Samandağ, Güncel

Kaynak: Bültenler

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