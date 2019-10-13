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Samandağ'da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Samandağ'da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

13.10.2019 20:13
Samandağ'da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kurtderes mahallesinde Samandağ merkez istikametinden gelen 31 KBR 34 plakalı araç sürücüsü dönüş alan 34 GK 7879 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza sonrasında olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonrasında yaralanan 3 kişi ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine gönderildi.
Polis ekipleri ve itfaiye tarafından yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekici ile çekildi.
Samandağ'da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

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Kaynak: İHA

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