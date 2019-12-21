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Samandağ'da avokado yetiştiriciliği semineri yapıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde avokado yetiştiriciliğiyle ilgili bilgilendirme semineri yapıldı.

21.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:26 Samandağ'da avokado yetiştiriciliği semineri yapıldı
'ın ilçesinde avokado yetiştiriciliğiyle ilgili bilgilendirme semineri yapıldı.
Samandağ Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlığın destekleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Batı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle Samandağ Kültür Merkezi'nde "Avokado Yetiştiriciliği ve Gelecek Vizyonu" semineri düzenlendi.
Seminerde, avokado ürününün çeşitleri, dünyadaki ve ülkedeki yeri, iklim, toprak ve su istekleri gibi konularda detaylı bilgiler verildi.

Samandağ, Akdeniz, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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