Samandağ'da, Birlik ve Beraberlik Mesaj Verildi

BAŞKANNEHİREV SAHİPLİĞİNDEGERÇEKLEŞENKAHVALTIDA

11 Kasım Pazar günü saat 10:00'da Truva Life Otel'de gerçekleşen kahvaltıya CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir, HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, CHP Hatay İl Başkanvekili Eser Yangın,HBB Genel Sekreter Yardımcıları, HBB Daire Başkanları, meclis üyeleri, dernek başkanları, kanaat önderleri, muhtarlar, STK'lar,CHP İlçe başkanları , Belediye başkanı ve Meclis üyesi aday adayları ,partililer ve 1500 civarında vatandaş katıldı.

Etkinliğe Samandağ İlçesinin 42 mahallesinden ve Hatay'ın bütün ilçelerinden katılım sağlandı.Hatay'ın ve Samandağ'ınbütün renkleri kahvaltıda buluştu. Birlik,beraberlik ve dayanışmanın önemi vurgulanarak,başarınınbütünlükten geçtiği ifade edildi.

Birlik Beraberlik ve Dayanışma Kahvaltısı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Program,konuşmalarla devam etti.

BAŞKAN NEHİR:"SİYASET YAPMAK İSTEYEN HERKESE SAYGILIYIZ "

Böylesi coşkulu bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan ötürü mutlu olduğunu belirten Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, " Büyük Atatürk'e çok şey borçluyuz. Eğer bu ülkede insan hakları varsa, kadın erkek arasında eşitlik varsa, eğer hak hukuk adalet dediysek bunu büyük önder Mustafa Atatürk'ün sayesinde yaşıyoruz. Bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.Siyaset yapmak isteyen herkese saygılıyız. Herkesin siyaset yapmaya hakkı vardır. Siyaset vatandaşı aldatmak değildir. Siyaset yapamayacağımız işleri vaat etmek hiç değildir. Siyaseti yaparken birbirimizi inciterek kırarak yapmamalıyız.Siyaset yaparken neyi talep ettiğimizi bilen bir yerden hareket etmeliyiz. Her kim doğru bir şekilde siyaset yapmak isterse bizler kendilerine saygı duymakla birlikte, üstümüze düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız.Aday Adayı olan arkadaşlarımın tamamını davet ettim.Gelenlere teşekkür ediyorum gelmeyenlerle ilgili de mutlaka mazeretleri vardır. Farklı bir gerekçeleri yoksa buradan saygılarımı gönderiyorum.

BAŞKAN NEHİR :" BİZLER BU ÜLKENİN ASLİ UNSURUYUZ"

Biz yıllarca, on yıllarca Devletin unutulmuş yüzüydük. Biz bu ülkenin asli unsuruyuz. Bizim Yemen'de, Çanakkale'de vefat eden şehitlerimiz,dedelerimiz, atalarımız var. Bu ülkede bir ve eşit olduğumuzu her ortamda haykıracağım. Biz öteki olmak istemiyoruz.Özellikle komşu ve kardeş Suriye'de yaşanan bu savaştan kaynaklı eşgüdümlü, eşzamanlı Hatay'ımızı da karıştırmak isteyen bazı unsurlar oldu. Ama elleri boş döndüler,yarın elleri boş dönecek ve gelecekte de elleri boş dönecekler. Çünkü biz birlikte yaşamayı öğrendik. Bizim atamız böyle yaşadı, babamız böyle yaşadı. Biz etnik dini ayırımcılık yapmadık. Biz mezhepleri ayırmadık. Bizden ötekinden demedik. Bizler birlikteyiz ve Hatay iyi bir ailedir. Bu partinin bayrağını da her platformda dalgalandırmanın çabası içerisinde olacağız. Siyaset yaparken verdiğimiz sözleri yerine getirmemiz gerekiyor. Siyaset yapan arkadaşlara tavsiyem veremeyecekleri sözleri vaat etmemeleridir. Çünkü bu görevlere gelirlerse bu sözlerin altında ezilirler.

BAŞKAN NEHİR :" DAHA GÜÇLÜ OLMAK İÇİN KENETLENMELİYİZ "

Hiç kimsenin elinde sihirli değnek yoktur. 3 – 5 günde bu memleketi Cennet yapacak bir olanak söz konusu değildir. Bu ülke koşullarında ilçemizin payına düşeni almak için sizden aldığımız güçle canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Siyasetçinin görevi budur. Biz de bu görevi yerine getiriyoruz.Biz bir daha seçilirsek böyle yapacağız. Bu göreve bizim dışımızda kim gelirse de ona bu yönde çaba göstermeye devam edeceğiz. Büyükşehir Meclisinde temsiliyet oranımız çok düşük. Bu meclis aritmetiğinden doğru dürüst karar çıkartamıyoruz. Alamadığımız ilçeleri almak için, Büyükşehir meclisinde dengeleri lehimize çevirmek için herkes ama herkes elinden geleni yapmalıdır. Bu sıkıntıları bir sonraki dönemde yaşamamalıyız. Kenetlenelim ve buna izin vermeyelim. Bu mümkün.

BAŞKAN NEHİR :"BİRBİRİMİZİ SEVEREK BAŞARABİLİRİZ"

Bunu birbirimizi severek başarabiliriz. Biz bu kürsüde, bu makamda olalım ya da olmayalım ama bu partinin genel ilkelerini bu ilçede bu mahallede, bu topraklarda, bu ülkede yaşaması için elimizden ne geliyorsa canla başla çalışacağıma bugün buradan söz veriyorum.

BAŞKAN NEHİR :"DEĞİŞİM DEVAM EDECEK"

Biz bu ilçenin yönetimine geldiğimiz günden bu güne çok şey değiştirdik. Sloganımız "Değişim Şart" tı. O gün değiştirmeye başladık bugün değişim devam ediyor, yarın da değiştirmeye devam edeceğiz. Toplumu daha rahat, daha refah yaşatmak için bu sürece destek vermeniz lazım. Biz bu sürecin öncüsüydük ve kısmet olursa devam edersek değişim devam edecektir. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ederim." İfadelerine yer verdi.

BAŞKAN CULHA:"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ,RAKİP DEĞİLİZ"

Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha; " Samandağ Belediye Başkanımız Mithat Nehir'in düzenlemiş olduğu Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Kahvaltısına şahsım ve başkanım adına hoş geldiniz diyorum. Bizler hepimiz aynı gemideyiz, birbirimizin rakibi değiliz. Biz demokrasiye, hukuka sahip çıkmak adına beraber olacağız.Önümüzdeki yerel seçim fırsatını iyi değerlendirmeliyiz. Yerelden genele doğru iktidarımızı yaymak için bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor. Öncelikli çalışmamız Hatay ve Hatay'a bağlı ilçelerdir. Biz ilçelerimi kazanmak adına çok ciddi bir dayanışma ve birlik içerisinde olmamız gerekir. Bizleri bu güzel dostlarla bir araya getiren Samandağ Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'e teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum." Dedi.

BAŞKAN YAMAN :"SİYASİ ACEMİ DEĞİLİZ,OYUNLARA GEMEYECEĞİZ."

Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman; " ülkemizin ekonomik ve siyasi sorunları gibi çeşitli sorunları vardır. Halbuki bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Sanki başka bir mesele yokmuş gibi belediye başkanı adayı kim olacak diye bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun üzerinden bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Ama tabi ki asıl amaç bu üç ilçede kırgınlıklar küskünlükler yaratarak Büyükşehir'in oylarını nasıl düşürebilirizin hesabını yapıyorlar.Biz bu oyunlara gelecek siyasi acemiler değiliz. Biz onları tanıyor, onların ne yapmak istediklerini çok iyi biliyoruz. Biz hep birlikte el ele vererek bu oyunları suya düşüreceğiz. Hem Büyükşehir'i hem bu üç ilçemizi hem de en az üç ilçe daha kazanacağımıza inanıyorum." Dedi.

MİLLETVEKİLİ GÜZELMANSUR:" CHP BİRLEŞTİRİCİ GÜÇTÜR"

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur; " Samandağ çok önemli değerler barındıran bir ilçedir. Ama ne önemlisi Samandağ'da kardeşlik, eşitlik, hoşgörü olmasıdır. İlçelerimizdeki aday adaylarımızın hepsi partimizin birer neferidir ve birbirinden değerlidir. Toplum kimi istiyor ve kimi tercih ediyorsa onu Başkan olarak göreceksiniz, bunun sözünü veriyorum. Eğer Hatay'da huzur varsa bunun en büyük sebebi Büyükşehir Belediyemizin Cumhuriyet Halk Partisinde ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın Lütfü Savaş olmasından kaynaklanmaktadır. Bizi birleştirecek tek zihniyet Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetidir." dedi.

BAŞKAN SAVAŞ:" KİMSENİN KÜSME LÜKSÜ YOKTUR"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş; " bugün burada birlik beraberlik adına bir araya geldi. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in misafiri olduk. Rabbim birlik, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü daim etsin inşallah. AKP'nin 17 yıllık iktidarında Hatay hizmetten yoksul bırakıldı.Mevcut iktidar Hatay'ın hepsini hatta %80 oyu olan ilçeleri bile pas geçmiştir.Yerelde çok başarılı olmak zorundayız. Büyükşehirde Meclis üyeliği konusunda kararları alabilmek için daha güçlü olmalıyız. Daha güçlü olmak için de birbirimize daha fazla sarılmalıyız. Daha güçlü bir şekilde iktidar olmamız gerekmektedir. Bize daha fazla ilçede belediye başkanı kazanmalıyız, her ilçede de en az bir meclis üyesi kazanmalıyız. Bu nedenle kimsenin küsmeye lüksü yoktur. Bütünlüğümüzü bozmadan önümüzdeki sürece herkesin katkı sunması gerekmektedir. Bütün belediye başkanlarına ve aday adayı arkadaşlarıma şahsım olarak eşit derecede yakınım. Hepsi bu ailenin bir ferdidir. Bu ailenin ferdi olan arkadaşlarımızın da kendi partilerinde bir yerlere gelmek istemesi kadar doğal bir şey yoktur. Adaletli bir seçim istiyoruz. Adaletli, objektif ve herkese eşit yaklaşan bir seçim olmasını istiyoruz.Bu seçim tabi ki Genel Merkezimizin, PM, MYK ve Genel Başkanımızın aldığı kararlar doğrultusunda olacaktır. Biz ne kadar geniş katılımlı bir seçim olursa o kadar iyi diyoruz ve ipi göğüsleyen arkadaşımız ile yol alamaya gayret ederek birlik ve beraberlik içinde Büyükşehir'i ve ilçeleri kazanmak için elimizden geleni yapacağız. kişi odaklı değil proje odaklı, gelecek odaklı vizyonel konuşmalıyız. Önce şehrimizi sonra ülkemizi nasıl kurtarırız ona bakmalıyız. Kendini kurtaramayan ülkesine faydalı olamaz. Biz başarmak zorundayız.Birliğimiz, bütünlüğümüz. beraberliğimiz daim olsun. İnşallah 31 Mart'tan sonra da daha güçlü bir Hatay temenni ediyorum." dedi.

İLÇE BAŞKANI ABACI:" BİRLİK OLMALIYIZ"

Samandağ CHP İlçe Başkanı Turgay Abacı; " Bizler, dünyanın sayılı değerlerinden olan uygarlıkların başkenti olan Hatay'da huzur içinde yaşıyorsak bunu öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlarına borçluyuz.Bu çerçevede başkomutan Mustafa Kemal'i 80. Yıldönümünde sevgi, saygı ve minnetle huzurunuzda anıyorum. Ulu önder benim iki önemli eserim vardır demişti. Biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'a ilçemize ve partimize kazandırdığı değer ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi Partimiz için önemli bir mihenk taşıdır. Büyükşehir Belediyesinde şu anda Cumhuriyet Halk Partisinin bayrağının dalgalanması bizim için önemlidir. Büyükşehir Belediyesini kazanmadan onlarca ilçe belediyesi kazanmanın bir değeri yoktur. Zira ana hizmetlerin tamamı Büyükşehir Belediyesinin kapsamındadır.Birlik olmalıyız. Büyükşehir Belediyesine partimizin bayrağını dikmek için birlik beraberlik içinde çalışmalıyız. Genel merkezimiz aday belirleme yönteminde hangi kararı alırsa alsın ilçe yönetimi olarak destek olacağız." Dedi.

MİLLETVEKİLİ TOKDEMİR:" BİRLİK OLACAĞIZ, PARTİMİZİ İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ."

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir; " Cumhuriyet Halk Partisini hem yerelde hem genelde iktidara taşımamız lazım. Çünkü herkesin her aklıselim insanın Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında özgürlüğk ve demokrasi mücadelesini birilikte vermek gerekir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu zalim iktidara mahalli seçimlerde iyi bir ders vermeliyiz demişti. Hem Hatay'da hem de Türkiye genelinde birlik ve beraberlik içerisinde güç olacağız, birlik olacağız ve partimizi iktidara taşıyacağız."dedi

İLBAŞKANVEKİLİ YANGIN :" BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM"

CHP Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün'ünAskerde,Başkanvekili Prof.Sibel Hakverdi'nin Şehir dışında olduğunu belirtenCHP Hatay İl Başkanvekili Eser Yangın; "Yeni bir başlangıç yapacağız! Nereden başlayacağız? Elbette ki belediyelerden… mümkün olduğu kadar çok belediyeyi kazanmak için önce sokakları geri alacağız. Parti örgütlerimiz burada, hepsi hazır! Kazandığımız belediyeler, sokakları bırakmayacak. Sosyal belediyeciliği mikro iktidar alanları haline getirecekler. Laiklik ve çoğulluk adına silinmek istenen ne varsa onların çalışmaları sayesinde yeniden hayat bulacak. Belediye Başkanlarımız burada, onları tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." İfadelerine yer verdi.

Programın sonunda slayt gösterimi yapıldı. Misafirler Girişte veÇıkışta Belediye Başkanları ve BaşkanYardımcıları tarafından tek tek elleri sıkıldı ve sıcak diyaloglar kuruldu.