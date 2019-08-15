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Samandağ'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraların bulunduğu bölgedeki yangın yayılmadan söndürüldü.

15.08.2019 15:25
Samandağ'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraların bulunduğu bölgedeki yangın yayılmadan söndürüldü. Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, gece geç saatlerde kontrol altına alındı. Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ekiplerinin 1 kepçe, 5 arazöz, 3 su tankı, 10 itfaiye aracı ve Hatay Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ile yangına müdahale eden ekipler, gece olması nedeniyle çalışmayı karadan sürdürdü. Büyük uğraşlar sonucunda yangın Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraların bulunduğu bölgeye gelmeden söndürüldü. Yangın'da 5 hektarlık alan kül oldu.
(İHA)

Samandağ, İtfaiye, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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