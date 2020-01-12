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Samandağ'da çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

12.01.2020 02:47 | Son Güncelleme: 12.01.2020 02:52Samandağ'da çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi
'ın ilçesinde bulunan tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Edilen bilgiye göre, İlçeye bağlı mahallesinde tek katlı bir evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evde, gece saat 00.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede evin her yerini sardı. Yangının verilmesi üzerine İtfaiye ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri daha fazla büyümeden yangını kontrol altına alabildi. - HATAY

Samandağ, Uzunbağ, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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