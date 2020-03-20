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Samandağ'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Samandağ Belediyesi ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte tüm dünyayı tehdit eden Coronavirüse karşı temizlik ve dezenfektan çalışmalarını sürdürüyorlar.

20.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:04
Samandağ'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Halk sağlığının korunması amacıyla ilçe sınırları içerisinde bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ilçe sınırları içinde bulunan okullar, ibadethaneler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ekipler son olarak,Sakarya İlkokulu, Eczacı Meryem Karaçaylı İlkokulu, Dr. Alaaddin Cilli İlkokulu, Sıdıka Bedia Kara İlkokulu, Meydan Jandarma Karakol Komutanlığı, Meydan Aile Sağlığı Merkezi, Tekebaşı Aile Sağlığı Merkezi, Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi, Zeynel Abidin Cilli İlkokulu, Tekebaşı Kurtuluş İlkokulu, Tekebaşı Ortaokulu'nda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdiler.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada;"Tüm dünyayı tehdit eden Corona virüsüne karşı halkımızı korumak amacıyla ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini ve kişisel tedbirlerin elden bırakılmamasını rica ediyoruz. Halkımızın sağlığı için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." İfadelerine yer verildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Tekebaşı, Samandağ, Güncel

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