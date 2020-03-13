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Samandağ'da dezenfekte çalışmalarına başlandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Samandağ Belediyesi tarafından kamu kurumları, parklar, okullar, ibadethaneler ve umuma açık diğer kamusal alanlarda dezenfekte çalışmalarına başlandı.

13.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:55
Samandağ'da dezenfekte çalışmalarına başlandı

Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Halk sağlığının korunması amacıyla Korona virüsü ve diğer salgın hastalıklara karşı Kamu Kurumlarında dezenfekte çalışmalarına başladık.Samandağ Adliyesi'nde dezenfekte çalışması gerçekleştirdik.

İlçemiz genelinde parklar, çocuk oyun alanları, okullar, ibadethaneler ve umuma açık diğer kamusal alanlarda dezenfekte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. " ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Samandağ, Güncel

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