Samandağ'da drenaj kanalları temizleniyor

Samandağ'da bulunan ancak Devlet Su İşleri (DSİ)'nin uhdesinde olan Drenaj Kanallarının temizlik çalışmaları Samandağ Belediyesi'nin girişimleri ile Samandağ Belediyesi ve DSİ işbirliği ile sürdürülüyor.

Yaklaşık 3 yıldır kepçe girmemiş ve sivrisinek üreme alanı haline gelmiş olan drenaj kanallarında kötü koku ve çevre kirliliğinin giderilmesini amaçlayan temizlik çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ederek, çalışmaların kalıcı olabilmesi için vatandaşlara da görev düştüğüne ve kanallara evsel atık ve çöp atılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Eryılmaz; 'Yıllardır Temizlenmeyen, sivrisinek, çeşitli haşere ve sürüngenlerin üreme alanı Haline gelen drenaj kanallarının sorumluluk alanımız dışında olmasına rağmen 3 ay önce başladığımız temizliğinde önemli bir aşamaya geldik. Kanalın içinde ve kenarlarında oluşan kamış ve dikenli bitkilerin bir kısım temizliği bitti. Balçık alma ve ıslah çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ricam bu kanalların temiz kalmasında gereken hassasiyetin gösterilmesidir. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını önemle rica ediyorum. Çünkü Samandağ bizim, bizim olanı hep birlikte koruyalım "ifadelerine yer verdi.