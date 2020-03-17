Samandağ'da eşzamanlı çalışmalar sürüyor
Vatandaşların sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşması için hummalı çalışmalar gerçekleştiren Fen İşleri ekipleri son olarak 6 farklı mahallede eşzamanlı çalışmalar gerçekleştirdiler.
17.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:05
Samandağ Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyorlar.
Fen İşleri ekipleri tarafından Atatürk Mahallesi, Mızraklı Mahallesi ve Sutaşı Mahallesi'nde parke onarım ve tesviye çalışmaları yapıldı. Tekebaşı Mahallesi'nde temizlik ve büz döşeme çalışması yapıldı. Ataköy Mahallesi'nde büz döşeme çalışması yapılıyor.
Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyeye ait bütün araçların Samandağ'ın 42 mahallesinde hizmet üretecek şekilde aralıksız çalıştıkları belirtilerek vatandaşların sorunlarına en kısa sürede çözüm üretmek için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.
Kaynak: Bültenler
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