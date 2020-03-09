Samandağ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, 11 adet suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
09.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:23
Hatay 'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, 11 adet suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Asayiş ekipleri tarafından yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, yağma, gasp ve hırsızlık olayları ile ilgili aranan şüphelinin Deniz Mahallesi'nde bulunduğunu tespit eden ekipler, 11 ayrı suç kaydı olan ve 17 yıl kesinleşmiş cezası bulunan A.C.'yi, elindeki tüfekle polise mukavemet göstererek kaçmaya çalışırken etkisiz hale getirerek yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Edinilen bilgilere göre, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Asayiş ekipleri tarafından yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, yağma, gasp ve hırsızlık olayları ile ilgili aranan şüphelinin Deniz Mahallesi'nde bulunduğunu tespit eden ekipler, 11 ayrı suç kaydı olan ve 17 yıl kesinleşmiş cezası bulunan A.C.'yi, elindeki tüfekle polise mukavemet göstererek kaçmaya çalışırken etkisiz hale getirerek yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Samandağ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
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