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Samandağ'da hizmet aralıksız devam ediyor

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde çözüme kavuşturulması gereken sorunlar gideriliyor.

26.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:46Samandağ'da hizmet aralıksız devam ediyor

Belediyesi eş zamanlı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen işleri ekipleri Deniz ve Gözene Mahallesinde çalışma başlattı. Samandağ'ın bazı ana cadde ve sokaklarında eskimiş parke ve bozuk yollar tespit edilip onarılıyor. Deniz Mahallesi Mithat Aslan Caddesi'nde bozuk olan yol yeniden düzenlenerek onarıldı. Deniz yolu güzergâhında biriken yağmur sularının tahliye edilmesi için gider açılarak, su giderleri sorunu çözülecek. Sutaşı Mahallesi'nde stabilize yol çalışması yapıldı. Gözene ve Koyunoğlu Mahallesinde ise alt yapı sorunuyla ilgili büz döşeme çalışması başlatıldı. Bu çalışmanın en kısa sürede bitirilerek hizmete açılacağı bildirildi.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada; "Belediye Başkanımız Sn. Av. Refik Eryılmaz'ın talimatlarıyla tüm birimlerimize ait iş makinelerimiz ile ilçemiz genelinde aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Bütün cadde, sokak ve mahallelerimizde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan çalışmaları gerçekleştirerek sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için aralıksız çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.


Refik Eryılmaz, Samandağ, Güncel

Kaynak: Bültenler

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