Samandağ'da ilçe merkezi trafiğe kapatıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe merkezi tamamen trafiğe kapatıldı.
31.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:57
Hatay 'ın Samandağ ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe merkezi tamamen trafiğe kapatıldı.
İlçede gece gündüz yapılan uyarılara aldırmayan vatandaşlar için ek önlemler alınmaya başladı. Kent merkezinin işlek cadde ve sokakları saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatıldı. - HATAY
İlçede gece gündüz yapılan uyarılara aldırmayan vatandaşlar için ek önlemler alınmaya başladı. Kent merkezinin işlek cadde ve sokakları saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatıldı. - HATAY
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Kaynak: İHA