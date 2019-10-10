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Samandağ'da iş yerlerinin bulunduğu binada yangın

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, içinde birçok iş yerinin bulunduğu Yeni Çarşı binasında çıkan yangın, korku ve paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

10.10.2019 14:43Samandağ'da iş yerlerinin bulunduğu binada yangın

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, içinde birçok iş yerinin bulunduğu Yeni Çarşı binasında çıkan yangın, korku ve paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Samandağ Belediyesi tarafından yaptırılan Yeni Çarşı binasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan binada önemli oranda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



Samandağ, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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