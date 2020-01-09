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Samandağ'da kış mesaisi sürüyor

Samandağ'da yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle Samandağ Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçe genelinde hummalı çalışmalarını sürdürüyorlar.

09.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:23Samandağ'da kış mesaisi sürüyor

Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz'ın talimatları ile yağışlardan önce drenaj kanalları ve derelerde temizlik çalışmaları ile ilgili yoğun çaba sarf edilerek kışa hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmişti. Kışa hazırlık çalışmaları kapsamında yağışlardan dolayı vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kanal ve derelerde temizlik çalışmaları yapılmıştı.

Günlerdir süren sağanak yağışlar nedeniyle birçok il ve ilçede vatandaşlar mağduriyet yaşarken, Başkan Eryılmaz'ın talimatları ile gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yağışlardan kaynaklıSamandağ'da ciddi bir sorun oluşmadı.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Eryılmaz; "Bugün birçok İl ve ilçede sel felaketleri yaşanırken, İlçemizde 24 saatten fazla süredir yağmur yağmasına rağmen yaz başından beri yaptığımız kanal temizlik çalışmaları, menfez çalışmaları ve ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla ilçemizde şuana kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmadığımızı halkımızla paylaşmak isterim. Kış boyunca imkanlarımız doğrultusunda tüm çağrılara ekiplerimizle cevap verecek, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gece gündüz çalışacağız." dedi.


Refik Eryılmaz, Samandağ, Güncel

Kaynak: Bültenler

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