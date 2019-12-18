Samandağ'da okul bahçeleri ağaçlandırılıyor

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Meydan Mahallesi'nde bulunan Azize Süleyman Yalçın İlkokulu – Ortaokulu bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikti.

18 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 11:00'da gerçekleşen etkinliğe Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Perihan Çevikel, Zabıta Müdürü Önder Şimşek, Meydan Mahalle Muhtarı Erdal Sertel, Okul Müdürü Bereket Şat, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Büyük bir sevinçle Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz'ı karşılayan çocuklar, dikilmek üzere kendilerine verilen fideler ve Başkan Eryılmaz ile fotoğraf çektirdiler.Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Eryılmaz, sonrasında fidan dikimine geçti.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Başkan Eryılmaz; " Meydan Mahallesi Azize Süleyman Yalçın İlkokulu'nun bahçesindeyiz. Belediye olarak bütün okullarımızda ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili daha önce başlattığımız kampanya kapsamında Mızraklı İlkokulunda bir çalışmamız olmuştu. İkinci çalışmamızı da şu anda Meydan Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. İlçemiz sınırları içinde bulunan diğer okullarımızda da bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmanın okul öğrencilerimize ve mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Buna ihtiyacımız var. Daha temiz, daha yeşil bir çevre ve daha yaşanabilir bir Samandağ yaratma amacıyla kampanyamızı devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Temiz ve yeşil bir çevre kültürünü bütün topluma yayma ve böyle bir kültürü oluşturma adına bu kampanyanın ciddi anlamda katkı sunacağını düşünüyorum. Hiç zaman kaybetmeden ilçemizdeki diğer okullarımızın bu kampanyanın içerisinde yer alacağını ifade etmek istiyorum. Bize bu konuda katkı sunan Orman İşletme Müdürlüğü Serinyol Orman Fidanlık Şefliğine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Daha temiz ve daha yeşil bir Samandağ'ı birlikte inşa edeceğiz." ifadelerine yer verdi.