13.07.2019 13:53
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Samandağ'da polis ile eylemciler arasında arbede çıktı

Samandağ'da polis ile eylemciler arasında arbede çıktıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşen Evvel Temmuz Bayramı kutlamalarının ikinci gününde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen grupla, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Samandağ'da polis ile eylemciler arasında arbede çıktı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşen Evvel Temmuz Bayramı kutlamalarının ikinci gününde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen grupla, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
İzinsiz basın açıklaması gerçekleştiren eylemci gruba, polis tarafından 3 kez ikazda bulunuldu. İkazlara rağmen dağılmayarak, eylemi sürdüren gruba, polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polise karşılık vermeye çalışan 8 şahıs, ilçe emniyete götürüldü. 8 şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Samandağ'da polis ile eylemciler arasında arbede çıktı
Kaynak: İHA
Samandağ, Polis, 3. Sayfa

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