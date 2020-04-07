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Samandağ'da polis ve zabıta ekipleri gece denetimi yaptı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ve zabıta ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi ve vatandaşları uyardı.

07.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 23:00
Samandağ'da polis ve zabıta ekipleri gece denetimi yaptı
Hatay 'ın Samandağ ilçesinde polis ve zabıta ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi ve vatandaşları uyardı.

Samandağ ilçesinde polis ve zabıta ekipleri İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği gece saatlerinde ortak denetim yaptı. Ekipler kent merkezinde bulunan ve kapalı olması gereken çay ocakları ve kıraathanenin kapalı olup olmadıklarını kontrol etti. Ekipler, dışarıda bulunan vatandaşlara da sürecin çok hassas olduğunu ve kurallara uyulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Samandağ, Zabıta, Hatay, Polis, 3. Sayfa
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