Samandağ'da temizlik çalışmaları sürüyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Samandağ 'ın dört bir yanında bütün cadde, sokak ve kaldırımlarda eşzamanlı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada; "Belediye Başkanımız Sn. Av. Refik Eryılmaz'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz bugün itibariyle Atatürk Mahallesi, Çiğdede Mahallesi, Tomruksuyu Mahallesi ve Sutaşı Mahallesi'nde temizlik çalışmaları gerçekleştirdiler. Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Samandağ için çalışmalarımız sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.