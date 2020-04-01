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Samandağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde pikap ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

01.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:34
Samandağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Hatay 'ın Samandağ ilçesinde pikap ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre,Deniz Mahallesinde Şekip C. kullandığı 31 SF 976 plakalı pikap ile 31 AAC 711 plakalı bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Enver S. yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Samandağ, Hatay, 3. Sayfa
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