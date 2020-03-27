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Samandağ'da yasağı dinlemeyen yaşlılar evlerine gönderildi

Samandağ'da yasağı dinlemeyen yaşlılar evlerine gönderildi Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yaşlılar, yasağa uymayanlar, kontroller sonrası polis tarafından evlerine gönderiliyor.

27.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:44
Samandağ 'da yasağı dinlemeyen yaşlılar evlerine gönderildi
HATAY - Türkiye 'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yaşlılar, yasağa uymayanlar, kontroller sonrası polis tarafından evlerine gönderiliyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, gün boyu yaptığı denetimlerle sokağa çıkan yaşlıları uyardı.
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklandığı hatırlatıldı. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayanlar, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.
Banka önlerinde 1 metre aralıkta durulması konusunda da polis ekipleri sık sık uyarıda bulundu. Samandağ’da yasağı dinlemeyen yaşlılar evlerine gönderildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Samandağ, Türkiye, Polis, 3. Sayfa

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Samandağ'da yasağı dinlemeyen yaşlılar evlerine gönderildi

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