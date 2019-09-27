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Samandağ'da zeytinlik ve defne alanında çıkan yangın korkuttu

Samandağ'da zeytinlik ve defne alanında çıkan yangın korkuttuHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

27.09.2019 19:14
Samandağ'da zeytinlik ve defne alanında çıkan yangın korkuttu
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'ndeki zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ormanlık alana yetişmeden söndürüldü. Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ekipleri 2 arazöz ile müdahalede bulundu. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Samandağ'da zeytinlik ve defne alanında çıkan yangın korkuttu

Samandağ, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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