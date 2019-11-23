Haberler » Güncel » Samandağ, Hızır A.S. Projesi ile inanç turizminde atağa kalkacak - Haber

Samandağ, Hızır A.S. Projesi ile inanç turizminde atağa kalkacak

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın marka projelerinden biri olan Hızır A.S makamı ve çevresinde yapılacak olan düzenlemenin, ulusal ve uluslararası inanç turizminde ilçeyi öne çıkaracağı bildirildi.

23.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:57Samandağ, Hızır A.S. Projesi ile inanç turizminde atağa kalkacak
Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın marka projelerinden biri olan Hızır A.S makamı ve çevresinde yapılacak olan düzenlemenin, ulusal ve uluslararası inanç turizminde ilçeyi öne çıkaracağı bildirildi.

Projenin sunumu ünlü mimarlarından Ali Esat Goksel tarafından Samandağ Belediyesi'nde Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekili Serkan Topal, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'a yapıldı. Proje bir sergi ile halka da tanıtılacak.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hızır A.S projesinde yeşil alan, kütüphane, ibadethane, otopark, Aşevi bölümleri bulunuyor. Kültür Bakanlığı'nın da projeye önem verdiği ve Türkiye'nin inanç turizmi konusunda uluslararası tanıtımında kullanacağı Hızır A.S Projesi'nin inanç turizmi alanında Türkiye'de bir ilk olacağı belirtiliyor. Uluslararası alanda büyük yatırımlara imza atan Hataylı hayırsever işadamları Mehmet Sözbilir ve Erkan Gül'ün desteklediği proje bölge için büyük bir atılım olması bekleniyor. - HATAY

Refik Eryılmaz, Rahmi Doğan, Samandağ, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:05 Ailelerin direnişi devam ediyor
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü Mesajı
14:04 Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı
14:04 Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı
13:59 Konuk: "Geleceğin anahtarları öğretmenlerimizin elindedir"
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:06:05